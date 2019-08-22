У США "через кілька років" з'явиться гіперзвукова зброя, - глава Пентагону

Про це глава Пентагону Марк Еспер розповів в інтерв'ю Fox News Channel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Ліга.нет.

За його словами, це озброєння з'явиться в США протягом кількох років.

"Гадаю, це, імовірно, питання кількох років", - сказав Еспер.

7 червня 2019 року повідомлялося, що через чотири роки американські солдати зможуть використовувати бойові лазери та гіперзвукові ракети на транспортних засобах.

Перші поставки 50-кіловатної енергетичної зброї на бойові машини Stryker очікуються в 2022 році, а мобільної далекобійної гіперзвукової зброї (LRHW) - у 2023 році.

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