Штрафи для власників "євроблях" набули чинності, - ДФС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

"До цього часу власники автомобілів з іноземною реєстрацією мали змогу оформити свої автівки та уникнути таких штрафів. Саме з цієї метою і було відтерміновано до серпня запровадження посиленої адміністративної відповідальності за порушення під час ввезення транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом із 23 лютого цього року, коли закінчився пільговий період із застосування пониженої ставки акцизного податку для розмитнення автівок, по 18 серпня 2019 року було оформлено 107,6 тис. транспортних засобів, за які сплачено майже 7,7 млрд грн. З цієї кількості майже 3,9 тис. - це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набуття чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їхнє оформлення сплачено 339 млн гривень.

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"За пільговий період із 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено понад 218 тис. транспортних засобів, за які сплачено 13,6 млрд грн. З них 140 тис. – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набуття чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, за які сплачено майже 8,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що за новими правилами у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

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Аналогічні розміри штрафів і в разі перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу становитиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного в митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. За таке порушення доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони № 8487 та № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про відтермінування штрафних санкцій на три місяці за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Зі свого боку заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка також заявляв, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці. Тоді він нагадав, що Президент Володимир Зеленський вносив до Верховної Ради VIII скликання відповідний законопроєкт, але депутати його не прийняли. Цей законопроєкт, за його словами, буде ухвалено Радою IX скликання.

Тоді ж Рябошапка розповів, що хоча формально штрафи за "євробляхи" набувають чинності 22 серпня, у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду чи ні. Тобто зупиняти "євробляхи" поліція право має, а штрафувати де-факто не може.