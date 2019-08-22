На Южно-Українській АЕС майнили криптовалюту, - СБУ

Про це йдеться в постанові Центрального райсуду Миколаєва, повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на НВ. Цей суд розглядав клопотання СБУ про вилучення відповідного обладнання.
Як повідомляється, для видобутку криптовалюти працівники АЕС використовували комп’ютерну техніку з підключенням до інтернету, яку несанкціоновано розмістили в приміщенні станції.
Водночас зазначається, що їхні дії призвели до розголошення відомостей щодо фізичного захисту, що становлять державну таємницю.
Зараз на вилучене обладнання накладено арешт. Справу розслідує Служби безпеки України.