Зеленський вніс зміни до складу групи реінтеграції тимчасово окупованих територій

Про це йдеться в указі №617/2019, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави ввів у робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:
Тетяну Дурнєву - виконавчого директора громадської організації "Громадський холдинг "Група впливу"(за згодою).
Олену Луньову - менеджера адвокатури громадської організації "Центр інформації про права людини" (за згодою).
Зеленський також затвердив в цій робочій групі Надію Волкову - директора громадської організації "Українська правова консультативна група" (за згодою).
До складу Комісії з питань правової реформи введені три нові консультанти і спостерігачі від міжнародних організацій:
Людмила Виговська - експерт з юридичних питань Міжнародної організації права розвитку (за згодою).
Сергій Дрозач - керівник юридичної групи Міжнародної організації права розвитку (за згодою).
Андрій Міхєєв - експерт з правових питань Міжнародної організації права розвитку (за згодою).