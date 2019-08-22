Білети на розіграш €100 млн в "ЄвроМільйони" доступні українцям

За результатами попереднього тиражу, який відбувся в минулий вівторок, жоден з учасників лотереї не вгадав всю виграшну комбінацію, внаслідок чого джекпот акумулював - зараз на кону 100 мільйонів євро.

Виграшні номери за результатами минулого тиражу: 20, 22, 23, 24, 37 і зоряні номеи 1, 4.

Втім, відсутність переможця джекпоту не означає відсутність переможців взагалі. Так, двоє щасливчиків вгадали шість номерів з семи і отримали по 494 тисяч євро кожен. Ще четверо переможців виграли по 57 тисяч євро, за вгадані п'ять номерів з семи.

Міжнародний лотерейний сервіс TheLotter.com пропонує жителям України та інших європейських країн офіційно взяти участь в супер-тиражі Євромільйони і спробувати зірвати 100 мільйонів євро або один з другорядних призів.

Для участі в супер-тиражі необхідно заповнити білет на сайті лотерейного сервиса TheLotter.

Супер-тираж Євромільйони - унікальна подія, яка проводиться всього один - два рази на рік, з гарантією величезного джекпоту. Новина про проведення супер-тиражу може бути оголошена в будь-який час і завжди стає гучною подією.

Як українці можуть брати участь у тиражі Євромільйони?

Громадяни України можуть брати участь в лотерейних тиражах Євромільйони нарівні з резидентами країн-учасниць.

Щоб стати учасником супер-розіграшу, необхідно вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лаки стар" (1-12).

Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com

Крок 2: Виберіть участь в супер-тиражі Євромільйони і відзначте п'ять номерів від 1 до 50, а також дві "Лакі Стар" від 1 до 12.

Крок 3: Отримайте скан фактичного білета, придбаного від вашого імені в ваш особистий аккаунт на сайті і чекайте результатів тиражу.

У разі виграшу, TheLotter.com негайно повідомить вас про це!

Придбати білети лотереї Євромільйони онлайн можна прямо зараз, з будь-якої точки світу.

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