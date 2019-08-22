Українські заробітчани часто стають жертвами торговців людьми, потрапляють до в'язниць, - юрист Гельсінської спілки з прав людини Чекарьов

У країнах Європейського Союзу часті випадки порушення прав трудових мігрантів, при цьому в інших країнах ситуація ще гірше. І від цього також страждають українські заробітчани. Таку думку 112.ua озвучив юрист центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини адвокат Євген Чекарьов у статті "Не зарплатою єдиною: Як зупинити трудову міграцію з України".

"Помітних поліпшень у ситуації з захистом прав українських трудових мігрантів за кордоном за останній рік не відбулося. Особливо гостро це відчувається в країнах Африки, Близького Сходу, де, як і раніше, велика ймовірність стати жертвою торгівлі людьми, що особливо актуально щодо жінок", - сказав Євген Чекарьов.

Водночас у Росії у мігрантів з України є шанси стати жертвою злочинців або каральної машини правоохоронних органів. Правда, можливий і простий "розвод". Раніше Євген Чекарьов розповів про схему, жертви якої, виїхавши з України за заробітками, на багато років опинилися за ґратами російських в'язниць.

Людям пропонували працевлаштуватися на посаду кур'єра. Насправді їх наймали для поширення наркотиків (курильних сумішей). У РФ передбачено покарання за таку діяльність від 4 до 20 років позбавлення волі. Українці, які попалися на схему, отримали реальні терміни від 3,5 років до 20. Багато хто досі сидить. Російські судді не беруть до уваги їхні аргументи про те, що їх завербували і вони практично стали жертвами торгівлі людьми.

Гельсінська спілка з прав людини займається переведенням людей у місця позбавлення волі в Україні, вже переведено близько 30 осіб. У той же час на відміну вироку вони розраховувати не можуть. Швидше за все українська влада небезпідставно побоюється, що якщо українські суди почнуть скасовувати їм вироки, російська влада відмовиться передавати інших ув'язнених, які відбувають термін в РФ за аналогічними вироками.

Всього від схеми постраждали близько 2 тисяч осіб. "Останнім часом на цю схему стали потрапляти люди, які проживають на підконтрольних територіях у Східній Україні. Туди, судячи з усього, перебралися вербувальники, які діяли до цього на підконтрольній території", - розповів Чекарьов. На підконтрольній території проти вербувальників було порушено кримінальну справу.

Як відомо, в липні Нацбанк представив звіт, в якому повідомив, що в Україні в усіх сферах відчувається гострий дефіцит робочої сили. Зазначалося, що найгірше йдуть справи в будівельному секторі та промисловості. При цьому, за даними Міністерства праці та соціальної політики Польщі, в 2018 році саме в цих видах діяльності була зайнята велика частина українських трудових мігрантів.