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22.08.19 12:39

Разумков не відкидає, що Рада розгляне питання формування нового уряду 29 серпня

Обраний народним депутатом глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не відкидає, що вже на першому засіданні Верховної Ради IX скликання 29 серпня нардепи розглянуть питання формування уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання, чи буде 29 серпня розглядатися питання формування уряду.

"Я поки що не готовий на це відповісти, тому що не обговорював це питання з колегами, проте я не відкидаю", - сказав Разумков.

За його словами, порядок денний на 29 серпня ще не обговорювався на засіданні першої підготовчої групи.

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"Щойно воно буде, ми обов'язково його проголосуємо на спільному засіданні підготовчої депутатської групи", - додав Разумков.

Він також повідомив, що пропонуватиме провести засідання підготовчої депутатської групи в п'ятницю, 23 серпня.

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Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня. Більшість на виборах до парламенту отримала пропрезидентська партія "Слуга народу".

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