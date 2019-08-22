Разумков не відкидає, що Рада розгляне питання формування нового уряду 29 серпня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у четвер у Києві, відповідаючи на запитання, чи буде 29 серпня розглядатися питання формування уряду.

"Я поки що не готовий на це відповісти, тому що не обговорював це питання з колегами, проте я не відкидаю", - сказав Разумков.

За його словами, порядок денний на 29 серпня ще не обговорювався на засіданні першої підготовчої групи.

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"Щойно воно буде, ми обов'язково його проголосуємо на спільному засіданні підготовчої депутатської групи", - додав Разумков.

Він також повідомив, що пропонуватиме провести засідання підготовчої депутатської групи в п'ятницю, 23 серпня.

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Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня. Більшість на виборах до парламенту отримала пропрезидентська партія "Слуга народу".