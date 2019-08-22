Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.08.19 12:46

Мер польської Гдині виступив проти оголошення про українців у місцевому ресторані

Міський голова Гдині Войцех Щурек і його заступник Славомир Рибицький на знак підтримки українських заробітчан відвідали інший ресторан, яким керує наш співвітчизник.

Мер польської Гдині виступив проти оголошення про українців у місцевому ресторані

Про це повідомляє польське видання Onet, інформує Цензор.НЕТ.

"Це ганебні слова. Вони не мають права перебувати в нашому громадському просторі такого відкритого і сучасного міста, як Гдиня", - прокоментував Щурек скандал з оголошенням.

"Ми дуже раді, що в Гдиню приїжджає безліч молодих українців. Вони багато працюють", - додав міський голова.

Його заступник Рибицький наголосив, що будь-які прояви ненависті, расизму та ксенофобії мусять переслідуватися за законом. "Ми знаємо з історії, як закінчується терпимість до такої поведінки та ставлення", - сказав він.

Також читайте: 75% трудових мігрантів у Польщі - українці, - ZUS

До бойкоту ресторану, який розмістив ксенофобське оголошення про наймання персоналу, пообіцяли долучитися багато містян, повідомляє Onet.

Нагадаємо, напередодні ресторан у Гдині розмістив оголошення про пошук кухарів. "Нуль українців або інших подібних", - йшлося в оголошенні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100