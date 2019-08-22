"Слуга народу" хоче очолити в Раді 21 комітет із 23, - Стефанчук

Про це заявив обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили. Якщо не помиляюся, 21 комітет ми хотіли б перебрати головування і взяти двох перших заступників", - зазначив Стефанчук.

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За словами представника президента в парламенті, кожна партія має бути пропорційно представлена ​​в комітетах.

Іншим партіям "Слуга народу" хоче віддати керівництво комітетом зі свободи слова, а також комітетом з прав людини, що пов'язаний із Донбасом, Кримом та нацменшинами.