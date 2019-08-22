Власова звільнили з посади начальника Одеської митниці. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в указі, текст якого є у Цензор.НЕТ.
В.о. глави ДФС Денис Гутенко своїм указом звільнив Олександра Власова з посади начальника Одеської митниці. В указі зазначається, що Власова звільнили за згодою сторін на підставі заяви Власова.
Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення.Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і відправить її в Кабмін.
6 липня під час поїздки у Львівську та Закарпатську області Зеленський закликав Власова ухвалити жорсткі рішення щодо очільників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.
9 липня Власов написав у фейсбуці, що звільнив цих керівників.