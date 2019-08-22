"Євросолідарність" не претендує на посаду віцеспікера ВР і не подаватиме свою кандидатуру, - Климпуш-Цинцадзе

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це журналістам заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Ми не претендуємо на цю посаду і відповідно не подавали кандидатуру. Натомість ми претендуємо на керівництво кількома комітетами. Ми вважаємо, що 11 представників можуть за пропорційним розподілом претендувати на посади голів або заступників комітетів", - зазначила вона.
Климпуш-Цинцадзе не відповіла на запитання про те, що до комітету з євроінтеграції подається лідер політсили Петро Порошенко.
Водночас вона заявила, що фракція "Слуга народу" не питала в них про кандидатури на посади міністрів.