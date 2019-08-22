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22.08.19 13:34

Ворог підсилює передову снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує заходи, спрямовані на дестабілізацію обстановки на лінії зіткнення.

Ворог підсилює передову снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, з метою завдання втрат особовому складу Об'єднаних сил, противник збільшив кількість снайперських пар у своїх передових підрозділах.

Зазначається, що підготовка ворожих снайперів здійснюється під керівництвом російських інструкторів - колишніх і діючих військовослужбовців спеціального призначення ЗС РФ), як на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, так і в Росії.

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Крім того, повідомляється, що минулого тижня в підрозділи російських окупаційних військ повернулася чергова група військовослужбовців, які пройшли навчальний курс на одному з полігонів у Ростовській області.

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