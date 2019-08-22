Росія торгується за повернення в G7, використовуючи наших моряків та інших політв'язнів, - Зеркаль

Про це повідомила "5 каналу" заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що українське посольство в Росії готове в будь-який момент включитися в процес звільнення в'язнів Кремля, але, за словами дипломата, станом на вечір середи ніякої офіційної інформації російська сторона не надала.

"Розмова - на рівні президентів. І це питання знаків і кроків. Якщо сьогодні пролунали заяви про те, що президент Трамп і президент Макрон розглядають можливість повернення Росії до клубу великих держав, то звичайно, це вимагає від президента Путіна також якихось кроків, про які йшлося на зустрічах з президентом Трампом або президентом Макроном. І повернення наших політв'язнів і моряків, звичайно, завжди обговорюється на всіх політичних рівнях", - сказала Зеркаль.

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Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

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Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".