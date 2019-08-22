Біля СІЗО в Кропивницькому розстріляли адвоката Олександра Іванова. Чоловік загинув на місці, - НААУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної Асоціації адвокатів України.

"Орієнтовно о 11:45 в Кропивницькому убитий адвокат Олександр Іванов. Вбивство сталося по вул. Куроп'ятникова біля СІЗО №6. Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що місцеві ЗМІ повідомляють про ще одного постраждалого.

Читайте також: 23-річний військовослужбовець під дією амфетаміну застрелив сусіда по гуртожитку в Київській області. ФОТО (оновлено)

"Зараз на місці злочину працює слідча група", - сказано в повідомленні.

За даними видання CBNews, Олександр Іванов - колишній правоохоронець. Він працював на керівних посадах в обласному главку, зокрема заступником начальника ГУ НП в області по слідству. До цього був начальником Ленінського райвідділу в тоді ще Кіровограді.

Фото з сайта CBNews

Як повідомляє ПервыйКриворожский, 22 серпня в Кривому Розі правоохоронці перейшли на посилений режим роботи у зв'язку з перестрілкою в місті Кропивницький. Є інформація, що підозрювані можуть перебувати в Кривому Розі.

Криворізькі правоохоронці працюють за планом "Сирена". Вони перевіряють автомобілі ВАЗ 2109. Саме на такому авто зникли зловмисники, які відкрили вогонь з вогнепальної зброї на вулиці в Кропивницькому. Як зазначає видання, злочинці можуть бути все ще озброєні.

Правоохоронці перевіряють авто, які підходять під орієнтування - у ВАЗ 2109 тоновані стекла.

Правоохоронці просять водіїв у Кривому Розі з розумінням поставитися до перевірок їхніх транспортних засобів.