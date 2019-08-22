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22.08.19 14:59

Підготовча група розгляне персональний склад комітетів Ради наступного тижня, - Гетманцев

Персональний склад комітетів Верховної Ради на наступному тижні розгляне підготовча депутатська група, повідомив обраний народний депутат України від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Підготовча група розгляне персональний склад комітетів Ради наступного тижня, - Гетманцев

"Питання персонального складу комітетів поки що не вирішене, оскільки ми не отримали від всіх політичних партій пропозицій. Я думаю, що це питання буде вирішене вже на початку наступного тижня", - сказав Гетманцев журналістам у четвер у Києві після засідання підгрупи з питань створення парламентських комітетів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що поки не надала свої кандидатури до профільних комітетів партія "Опозиційна платформа - За життя".

Разом з тим, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив журналістам, що засідання підготовчої депутатської групи відбудеться в п'ятницю, 23 серпня.

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