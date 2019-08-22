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22.08.19 15:11

"Батьківщина" висунула свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Кожем'якін

ВО "Батьківщина" претендує на посаду віцеспікера Верховної Ради, заявив обраний народним депутатом України від партії Андрій Кожем'якін.

"Батьківщина" висунула свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Кожем'якін

"І партія "Батьківщина" сьогодні висунула члена своєї фракції на посаду віцеспікера", - сказав Кожем'якін у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він не захотів назвати прізвища кандидата на цей пост.

"Завтра, якщо це буде затверджено, то ми будемо вже говорити більш конкретно", - сказав Кожем'якін.

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За словами політика, керувати фракцією "Батьківщина" у Верховній Раді IX скликання знову буде лідер однойменної партії Юлія Тимошенко, а заступником глави фракції пропонується призначити Сергія Соболєва.

Водночас, за його словами, "Опозиційна платформа - За життя" також претендує на посаду віцеспікера, однак кандидатуру ще не назвала.

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