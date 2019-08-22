МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.

Так, на запитання, чи реагуватиме МЗС на образливі коментарі спікера МЗС РФ Марії Захарової, Зеленко відповіла: "У МЗС України знають, що таке висока дипломатія, тому у своїх коментарях не будуть опускатися до бульварного рівня та хамства речників російського МЗС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна проінформувала всі ключові столиці світу про те, що підстав для повернення РФ у G8 немає, - речниця МЗС Зеленко

Нагадаємо, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що заява Президента України Володимира Зеленського щодо можливого повернення Росії в G8 є неграмотною та безглуздою.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8". У відповідь Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер".