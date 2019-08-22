"Центренерго" допоможе виплатити шахтарям держшахт борги із зарплати, - заступник міністра енергетики Корзун

З них 250 млн грн бюджетних коштів виділить уряд, ще 260 млн грн авансом в екстреному порядку перерахує ПАТ "Центренерго".

Про це в коментарі "РБК - Україна" повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, повідомили Українські новини.

За його словами, Кабінет міністрів 14 серпня ухвалив рішення про перерозподіл коштів між рядом бюджетних програм і виділення грошей з резервного фонду Кабміну на поворотній основі.

"Ці гроші повинні бути перераховані сьогодні-завтра. Ще 260 млн перерахує "Центренерго". Керівництво підприємства з порозумінням поставилися до ситуації, пішли на зустріч і авансом в екстреному порядку перерахують гроші за майбутню вугільну продукцію, згідно тим прямими договорами, які раніше були укладені. Енергетики в цій ситуації підставили нам плече і врятували становище, в якому опинилися шахтарі держшахт", - сказав Корзун.

Він пояснив, що ситуація із заборгованістю із зарплати склалася через те, що попередній парламент на своєму останньому засіданні не проголосував за виділення коштів у розмірі майже 1 млрд гривень на програму підтримки вугільної промисловості.

Нагадаємо, станом на 12 серпня, згідно з даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, заборгованість по зарплаті перед шахтарями становила 923,4 млн гривень.

Вчора на своїй сторінці в Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що, якщо Кабмін не забезпечить виплату всіх засобів до Дня шахтаря, 29 вересня, шахтарі організовують під Верховною радою акцію протесту.