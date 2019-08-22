У Києві вирішується доля митника Передерія, в Одесі заарештовують контрабанду Альперіна

На цей момент митник, чиє ім'я пов'язують з організацією контрабандних схем, перебуває в Києві, де вирішується його подальша доля. В цей час, в Південній Пальмірі, СБУ почала арешти контрабандних потоків Вадима Альперіна. Затримано першу велику партію "чорного" одягу.

Про це на своїй сторінці в Facebook, повідомив відомий український журналіст Євген Плінський.

За даними Плінського, на посаді в.о. начальника Одеської митниці Володимир Передерій створив для компаній свого друга Вадима Альперіна VIP-умови. Контрабанда "Короля Одеської контрабанди" Альперіна завозилася в Україну двома, придуманими Передерієм схемами: підміна митних зразків тканин для експертизи з метою знизити ставки мита з 8% до 0% і маніпуляції з вагою упаковки вантажу з метою мінімізації митних платежів.

З 15 серпня поточного року Володимир Передерій втратив статус в.о. начальника Одеської митниці в зв'язку із завершенням терміну. Зараз у Києві вирішується його подальша доля. В цей час контроль над Одеською митницею встановила СБУ.

21 серпня співробітники департаменту "К", на виїзді з ВМО 3 митного поста "Чорноморський", який перебуває на терміналі Альперіна "Ілічівськзовніштран", затримали вже оформлені митницею 8 контейнерів з контрабандою. Вантаж адресований запорізькому ТОВ "АВІВАТРЕЙД".

Плінський роздобув і опублікував номери 7 з 8 заарештованих контейнерів:

Номер контейнера Номер декларации ZCSU8765510 UA500090/2019/13811 MRKU3669987 UA500090/2019/13816 SEGU4729690 UA500090/2019/13817 TEMU7160515 UA500090/2019/13810 TCNU3961619 UA500090/2019/13821 EISU9321953 UA500090/2019/13820 MRKU6266964 UA500090/2019/13819

"Всього контейнерів було 15, але з якихось дивних причин виконавець операції майор ГУ "К" СБУ Геннадій Тищенко взяв тільки вісім. Причина затримання - відпрацювання оперативної інформації в рамках великого розслідування СБУ про те, що в цій партії вантажу сталася підміна зразків для проведення експертизи з метою ухилення від сплати податків. Крім цього, зазначені дані в документах про різницю ваги брутто/нетто не відповідають дійсним. За документами - 4%, за фактом - 1%", - пише Плінський.

Найцікавіше, на думку журналіста, те, що наказ про проведення операції підписував особисто начальник СБУ Іван Баканов, хоча традиційно такі операції візував заступник начальника департаменту "К" Анатолій Калюжняк.

"Пряма участь Баканова дає підставу припустити, що це не звичайний СБУшний наїзд з метою подоїти Альперіна, а реальна спроба припинити його схеми", - резюмує Євген Плінський.

Як раніше повідомляли ЗМІ, за призначення Володимира Передерія в.о. начальника Одеської митниці клан Альперіна заплатив колишньому в.о. глави ДФСУ Олександру Власову $ 100 тис. Перший наказ про призначення Передерія терміном на один місяць №869-о підписаний 15 травня 2019 року. Надалі клан Альперіна мав щомісяця платити Власову аналогічну суму за продовження повноважень Володимира Передерія.