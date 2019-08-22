Обраний від "Слуги народу" депутат Лисюк відмовився від мандата: його місце посяде співробітниця "Кварталу 95" Хоменко. ФОТО

Обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Лисюк (№69 у виборчому списку партії) відмовився від депутатського мандата, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З огляду на обставини ЦВК визнала Лисюка таким, який не набув мандата, та визнала обраною Олену Хоменко (№129 у виборчому списку партії).

За словами члена ЦВК Катерини Махніцької, 21 серпня Лисюк особисто подав до Комісії заяву про відмову від депутатського мандата. Таким чином, згідно з ч.4 ст.101 закону про вибори народних депутатів, ЦВК має визнати обраним наступного за черговістю кандидата в нардепи, якою є Хоменко.

Андрій Лисюк - директор юридичної компанії Hillmont Partners. Закінчив юрфак академії СБУ. Працював на оперативних і керівних посадах Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Києві. Науковий консультант телепроєктів СТБ, зокрема шоу "Слідство ведуть екстрасенси".

Згідно з даними на сайті "Слуги народу", Олена Хоменко закінчила економічний факультет Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "маркетинговий менеджмент". Отримала диплом з маркетингу Чартерного Інституту Маркетингу (Chartered Institute of Marketing, UK). Директор з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95". Працювала на керівних посадах у провідних телеком- та ІТ-компаніях. Волонтер у ГО "Ліга Волонтерів".