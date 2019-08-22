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22.08.19 16:29

Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ

Чоловік поширював інформаційні матеріали антиукраїнського змісту через заборонені соціальні мережі "ВКонтакте" і "Одноклассники".

Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Адміністратор інтернет-спільнот антиукраїнського спрямування, зокрема, "Юго-Восток Новоросія 2015-2022", виконував за грошову винагороду завдання від російських кураторів. За задумом замовників, провокаційні публікації мали привести до дестабілізації суспільних настроїв напередодні і в День Незалежності України в районах Донецької і Луганської областей, прилеглих до непідконтрольних українській владі територій", - сказано в повідомлення.

Чоловік діяв за тією ж схемою, яку оперативники СБУ раніше виявили в Одеському, Дніпропетровському та Сумському регіонах.

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