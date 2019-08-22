Росіянин Седіков, який воював на боці окупантів, просить Зеленського про помилування і сподівається на обмін

Про це Седіков розповів кореспондентці "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

"Десь два тижні тому до мене прийшли співробітники СБУ і запитали, чи хочу я на обмін, я сказав, що так, і мені запропонували написати заяву на помилування. І десь тиждень тому я написав заяву. Тепер чекаю новин, більше нічого не знаю", - сказав ув'язнений.

Седіков - лейтенант запасу збройних сил РФ, в 2016 році він почав воювати на боці бойовиків незаконного збройного формування "ЛНР". У липні 2016 року Седікова затримали українські військові, тоді він був поранений в ногу. У 2017 році його визнали винним у терористичній діяльності і засудили до 11 років в'язниці. Він є в списку росіян, яких Україна готова обміняти на політв'язнів в Росії і на Донбасі.

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Його вже возили на обмін в грудні 2017 року, але повернули, як і всіх інших росіян.

Седіков був серед 22 росіян, які в 2018 році звернулися до президента РФ Путіна з проханням повернути їх на батьківщину.