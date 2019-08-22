Обвинувачений у справі Гандзюк Павловський вдруге проігнорував рішення суду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр інформації про права людини.

Через неявку обвинуваченого підготовче засідання цього разу перенесли на 3 жовтня.

Причина відсутності Павловського невідома. Не з’явився і його адвокат, який у своєму клопотанні пояснив, що буде в цей час зайнятий на іншому засіданні.

"Будуть з’ясовуватися причини, чому він (Павловський. – Ред.) не з’явився", – зауважила в коментарі журналістам прокурор Генпрокуратури Вікторія Калита.

Вона уточнила, що саме за її клопотанням Верховний Суд переніс справу з Херсона до Одеси, оскільки саме тут Павловський проживає після хірургічної операції.

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Батько загиблої Катерини Віктор Гандзюк, який приїхав на засідання з Херсона, переконаний, що в такий спосіб умисно затягується розгляд справи, аби "знизити градус суспільної напруги".

"Це все йде до того, що всім набридне, перестануть ходити активісти, журналісти і врешті відбудеться таємне засідання, де все вирішиться. І це все відбувається за згоди прокуратури, яка не знає, де зараз Павловський", – заявив Гандзюк журналістам.

Його адвокат також додала, що на судовому засіданні щодо Павловського Віктор Гандзюк клопотатиме про визнання його потерпілою стороною. Якщо це клопотання буде задоволене, то саме від згоди батька загиблої залежатиме, чи зможе Павловський укласти угоду зі слідством про визнання винуватості.

Як уточнила прокурор Калита, згідно з цією угодою обвинувачений повністю визнає свою провину і зобов’язується надавати викривальні свідчення щодо інших фігурантів справи.

Як відомо, Павловський вже раніше "прогулював" допити в Шевченківському суді Києва, посилаючись на стан здоров’я. Попри це наприкінці липня його помітили на футболі в Одесі.

Також, посилаючись на необхідність лікування Павловського, прокуратура в червні не подала клопотання на продовження йому домашнього арешту. Тож він зараз перебуває на волі без жодного запобіжного заходу.

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У квітні Павловському змінили кваліфікацію справи зі співорганізацїі нападу на Гандзюк на приховування злочину. Тоді ж його відпустили під домашній арешт, після п’яти місяців ув’язнення.

Підозру Павловському вручили в листопаді 2018 року лише тоді, коли його прізвище як ймовірного співучасника нападу оприлюднили активісти ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?".