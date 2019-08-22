Понад 400 випускників НАДУ підтримали звернення до Зеленського з проханням про збереження і модернізацію їхньої альма-матер

Про це розповів глава Координаційної ради випускників академії держуправління Ярослав Лащук, пише Обозреватель.

За словами Ярослава Лащука, випускників Національної академії державного управління глибоко занепокоїли чутки про можливе закриття ВНЗ, який спеціалізується на підготовці і підвищенні кваліфікації державних службовців категорії "А" і "Б".

На підтримку альма-матер була створена ініціативна група випускників, яка вже провела дві пресконференції, 4 консультативні зустрічі з адміністрацією Академії, а також низку виїзних зустрічей і консультацій на базі філій НАДУ в Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. В результаті понад 400 осіб висловили свою підтримку звернення до президента Володимира Зеленського, яким главу держави просять зберегти ВНЗ, забезпечити його модернізацію, а також створити тристоронню контактну групу з представників Офісу президента, професорсько-викладацького складу НАДУ та ініціативної групи випускників Академії, для напрацювання спільного бачення і пропозицій щодо подальшого розвитку Академії держуправління.

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"Випускники Національної академії держуправління глибоко занепокоєні ситуацією, яка складається довкола ВНЗ і чутками про його можливу ліквідацію. На сьогодні Академія - єдиний спеціалізований навчальний заклад, де готують високопрофесійних фахівців вищого рівня за українські гроші, відповідно до українських реалій, державних менеджерів, які є підтримкою і по суті гвардією президента такої необхідної для реалізації ініціатив з реформування і поліпшення ситуації в Украіїні. Від імені випускників Академії ми звертаємося до Володимира Зеленського з проханням взяти питання модернізації та розвитку НАДУ під особистий контроль. На нашу думку, питання, пов'язані з модернізацією Академії, ефективніше було б обговорювати в широкому колі, за участю як представників Офісу президента, так і професорсько-викладацького складу, разом із представниками ініціативної групи випускників. Так ми зможемо забезпечити всебічну експертизу, і виробити таке рішення, щоб Академія держуправління стала не тільки сучасною установою з підготовки фахівців державного сектора вищого рівня, а й реалізувала повною мірою свій аналітичний проектно-тренінговий потенціал, такий необхідний для навчання і підготовки представників влади всіх рівнів", - розповів Ярослав Лащук.

Лащук також зазначив, що Академія управління підготувала десятки тисяч професійних державних менеджерів, серед яких відомі політики, міністри, депутати всіх рівнів і всі ті, хто забезпечує функціонування машини державного управління.

"Академія - справжня кузня професійних управлінських кадрів. А професійно підготовлені керівники в системі управління державою - один з важливих елементів державної безпеки. Саме тому державних службовців повинні готувати в Україні, за рахунок нашого бюджету. Ми сподіваємося, що Володимир Олександрович Зеленський підтримає нашу ініціативу і в дуже скоро особисто переконається, що саме випускники Академії стали рушійною силою і підтримкою тих позитивних змін, які відбуваються в країні, яких ми всі так чекаємо, в надії на які українці і вибрали Володимира Зеленського президентом", - зазначив Ярослав Лащук.

Нагадаємо, Національна академія державного управління була створена в 1995 році спеціальним указом президента України для підготовки вищих управлінських кадрів і, на відміну від більшості українських ВНЗ, перебуває в прямому підпорядкуванні Державному управлінню справами, а не Міністерству освіти.