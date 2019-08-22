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22.08.19 17:40

Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП

Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Епіфанія з проханням відкликати лист про закриття рахунків Української православної церкви Київського патріархату і надалі не втручатися в справи УПЦ КП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"Прошу Вас відкликати Ваш лист до Ощадбанку про закриття рахунку Київської патріархії і в подальшому не втручатися у справи УПЦ Київського Патріархату. Не руйнуйте Церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не Вашими. Побійтесь Бога! Якщо Ви в Нього не вірите, то майте хоча б людську совість", - заявив Філарет.

За словами Філарета, після рішення УПЦ КП про вихід зі складу ПЦУ, митрополит Епіфаній не є предстоятелем Київської патріархії, тому його рішення і постанови не мають жодного стосунку до КП.

Предстоятель УПЦ КП зазначив, що створена Ліквідаційна комісія також не має одного стосунку до КП.

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