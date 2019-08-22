Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"Прошу Вас відкликати Ваш лист до Ощадбанку про закриття рахунку Київської патріархії і в подальшому не втручатися у справи УПЦ Київського Патріархату. Не руйнуйте Церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не Вашими. Побійтесь Бога! Якщо Ви в Нього не вірите, то майте хоча б людську совість", - заявив Філарет.

За словами Філарета, після рішення УПЦ КП про вихід зі складу ПЦУ, митрополит Епіфаній не є предстоятелем Київської патріархії, тому його рішення і постанови не мають жодного стосунку до КП.

Предстоятель УПЦ КП зазначив, що створена Ліквідаційна комісія також не має одного стосунку до КП.

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