Після вбивства чоловіка в Кропивницькому введено план "сирена", - нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Кіровоградської області.

Зокрема, інформація про подію надійшла правоохоронцям 22 серпня близько 11:53.

"Невідомі особи з використанням вогнепальної зброї поранили двох місцевих жителів. Один із потерпілих загинув на місці події, іншого госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

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В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група. До розкриття злочину також залучили низку оперативних служб, експертів і кінологів, введено оперативний план "Сирена".

Попередня кваліфікація події - ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Поліцейські уточнили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, про вбивство адвоката Олександра Іванова в Кропивницькому біля СІЗО раніше сьогодні повідомила пресслужба Національної асоціації адвокатів України. Колеги загиблого не виключають, що вбивство пов'язане з його професійною діяльністю.

Пізніше УНІАН повідомило, що другий чоловік, який був поранений під час стрілянини в Кропивницькому, помер у лікарні. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергій Вілков. За його словами, вбивство сталося близько 12:00 в одному з кафе Кропивницького.

"Наші колеги зараз знаходяться на місці: голова Ради адвокатів Кіровоградської області, голова КДК Кіровоградської області... З тієї інформації, що нам відомо, вбивство сталося близько 12:00 в одному з кафе, автоматною чергою. Наш колега загинув на місці. Це Іванов Олександр Валентинович", - повідомив Вілков. Зараз правоохоронці і адвокати з'ясовують мотиви злочинця та всі обставини. За його словами, вбивство адвоката пов'язане з його професійною діяльністю. "Це вбивство пов'язане, і ми переконані у цьому, виключно з його професійною діяльністю. Він спілкувався з іншою людиною, ми зараз з'ясовуємо, з ким, і цей інший чоловік теж був поранений. І, наскільки нам відомо, у лікарні чоловік помер", - заявив Вілков.



