З комітету Ради з питань свободи слова вилучили всі профільні позиції, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє нинішній перший віцеспікер, обрана народним депутатом ІХ скликання від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Вперше в історії Верховної Ради з предметів відання Комітету з питань свободи слова вилучають, насправді, всі профільні позиції, навіть питання висвітлення діяльності Верховної Ради України... Також вилучені з відання питання друкованих і електронних засобів масової інформації, мережі Інтернет, вилучено питання рекламної діяльності – і все це передається в комітет-монстр, мегакомітет з питань гуманітарної та інформаційної політики",- пояснила Геращенко.

У цьому контексті вона висловила застереження, що таке "вихолощення" може перетворити Комітет з питань свободи слова на ритуальний. "У цього комітету будуть незрозумілі функції щодо законопроєктів, над якими він має фахово працювати", - вважає політик.

При цьому вона наголосила, що проти такого підходу, окрім "Європейської солідарності", виступили також партії "Батьківщина", "Голос" і "Опозиційна платформа - За життя".

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Раніше майбутній депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив журналістам, що предмет відання Комітету з питань свободи слова став найбільш дискусійним питанням на засіданні депутатської підгрупи, яка займається формуванням комітетів і організацією урочистого засідання Верховної Ради ІХ скликання.

"Колег збентежує та обставина, що інформаційна політика забрана з предметів відання Комітету з питань свободи слова. Але в цьому є абсолютна логіка, і зрозуміло, чому це було зроблено: оскільки будь-яку політику повинна формувати і реалізовувати влада своїми діями. Якщо ми говоримо про те, що Комітет зі свободи слова очолить опозиція, то в ньому повинні бути сконцентровані контрольні функції, функції захисту прав і журналістів і засобів масової інформації. Власне, всі ці функції залишені в Комітеті свободи слова", - пояснив позицію політсили Гетманцев.

Він також зазначив, що представники партії "Європейська солідарність" озвучили пропозицію щодо ліквідації цього комітету, але вона була проголосована і відхилена.

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