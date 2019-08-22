Уряд України затвердив порядок надання державних грантів на науку

"Відтепер державне фінансування науки в Україні може відбуватися в формі грантів – це дозволить більше зорієнтувати дослідження на потреби держави та розшити канали державної фінансової підтримки науковцям",- йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві нагадують, що до цього фінансування науки державою відбувалося двома способами: бюджетне фінансування діяльності наукових установ і укладення договорів на виконання розробок.

"В обох випадках держава є замовником та кінцевим власником результатів. Це, по-перше, суттєво обмежує можливості впровадження створених технологій. А, по-друге, іноді викликає сумніви, чи доцільно державі бути власником прав інтелектуальної власності на розробки в інтересах галузей, які давно вже приватизовані", - зазначають у відомстві.

Відзначається, що грантова підтримка – це своєрідний спосіб державно-приватного партнерства – вчених та суспільства – у сфері науки і технологій. З його допомогою держава зможе стимулювати дослідницьку активність за обраними пріоритетами в інтересах всього суспільства.

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"Майнові права на інтелектуальну власність, яка буде створена під час досліджень за рахунок грантів, належатимуть самим науковцям, а не державі. Придбане обладнання також залишатиметься у власності отримувачів грантів", - констатують в Міносвіти.

Гранти надаватимуться виключно на конкурсній основі й не більш як на 3 роки. Порядок відбору визначатиме сам грантодавець, попередньо погодивши його з МОН. Конкурс відбуватиметься за чітко визначеними етапами, зокрема, оголошення про відбір, його умови та результати мають обов’язково оприлюднюватися на сайті грантодавця і МОН.

Державні гранти можна буде надавати на: наукові дослідження та розробки; проєкти міжнародного співробітництва; розвиток матеріально-технічної бази; наукове стажування; наукові конференції, турніри, інші науково-комунікативні заходи, а також заходи з популяризації науки; доступ до науково-технічної інформації та наукової літератури.

Серед отримувачів гранту можуть бути наукові ліцеї, що дозволить додатково підтримати талановитих школярів.

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