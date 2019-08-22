17-річна дівчина через необережне поводження зі зброєю поранила подругу, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

"21 серпня, о 23:50, до Оріхівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що в лікарню доставлена ​​дівчина 2002 року народження з вогнепальним пораненням обличчя", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції встановили обставини події того вечора. Чотири подруги віком від 15 до 17 років зібралися в одному з будинків у селищі міського типу Комишуваха, тоді, коли батьків не було вдома. Дочка господаря будинку, дівчина 2003 року народження, взяла рушницю батька і під час необережного поводження зі зброєю стався випадковий постріл. Потерпіла 2002 року народження дістала травму обличчя.

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Рушницю вилучено. Співробітники поліції проводять перевірку щодо легальності та умов зберігання зброї.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Найсуворіше покарання за цими статтями передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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