Судове засідання щодо "газової справи" нардепа-втікача Онищенка переноситься на 3 жовтня, - САП

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"22 серпня в Солом'янському районному суді Києва не відбулося судове засідання з розгляду обвинувального акта у так званій "газовій справі" за обвинуваченням народного депутата України Олександра Онищенка і його фінансового директора Олени Павленко", - йдеться в повідомленні.

З урахуванням неявки представника цивільного позивача колегія суддів вирішила перенести розгляд справи.

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Розгляд обвинувального акта заплановано на 3 жовтня.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року мати нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.