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22.08.19 19:19

Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС, - керівництво "Донбасенерго"

Можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтової Миколаївки залишаться без опалення. Про це заявив комерційний директор ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов з приводу ініціативи Офісу президента змінити цінові обмеження (price caps) на ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку.

"Вважаємо неприпустимим впровадження таких цінових обмежень на ринку, адже це знизить ціну електроенергії для виробників на 14%, що поставить під сумнів подальше існування теплової генерації в Україні. Зазначені ініціативи призведуть до повного занепаду Слов’янської ТЕС та інших теплових електростанцій України, дефіциту потужності в енергосистемі з відповідними тяжкими наслідками для всієї держави", - повідомляється позиція керівництва компанії на офіційному сайті ПАТ "Донбасенерго" передає Цензор.НЕТ.

Керівництво компанії підкреслює, що в разі прийняття змін до price caps виробництво електроенергії Слов’янської ТЕС стає збитковим, адже антрацит, на якому працює станція, через відсутність його видобутку на контрольованій території України повністю імпортується, а нові ціни ринку електроенергії не покриватимуть витрат на її виробництво. У результаті ТЕС змушена буде зупинити свою роботу.

"Собівартість електроенергії Слов’янської ТЕС становить близько 1700 грн/МВт*год, а ціни на ринку після впровадження нових price caps становитимуть близько 1446 грн/МВт*год. Тобто Компанія отримуватиме близько 254 грн збитків на кожній МВт*год відпущеної електроенергії", - йдеться в повідомленні.

У компанії констатують, що внаслідок вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС 15 тисяч жителів прифронтового міста Миколаївка залишаться взимку без опалення, а енергосистема України втратить 750 МВт потужності. І закликають керівництво країни не допустити розвитку ситуації за таким сценарієм.

Нагадаємо, раніше представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що в команді президента вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані Рrice caps: нічну ціну підвищити на 10%, а денну знизити на 15-20%. Що, за його словами, може дати 9% зниження тарифу для кінцевого споживача.

Новий ринок електроенергії запущено в Україні з 1 липня 2019 року відповідно до закону "Про ринок електричної енергії".

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