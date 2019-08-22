Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму. Він також зазначив, що у ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно не повертати Росію до "Сімки", а змушувати її виконувати свої зобов’язання.

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за готовність дотримуватися тієї ж принципової позиції щодо неприйнятності повернення РФ до "Великої сімки", яку він продемонстрував ще під час минулорічного саміту G7 у Канаді.

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Президент України та прем’єр-міністр Канади домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії та захисту інтересів України після саміту "Великої сімки" у Франції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

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Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".