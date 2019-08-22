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22.08.19 19:43

Американська компанія купила права на фільм про Голодомор

Компанія зі США Samuel Goldwyn Films викупила права на показ у Північній Америці фільму про Голодомор "Ціна правди" виробництва України, Польщі та Великої Британії.

Американська компанія купила права на фільм про Голодомор

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє Variety.

Оригінальна назва цієї історичної драми - "Містер Джонс", її режисер - Агнешка Холланд. Картина розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який поїхав до Москви, щоб розкрити правду про радянську пропагандистську машину. Там він дізнається про Голодомор в Україні.

Фільм ґрунтується на реальних подіях: в 1933 році журналіст Гарет Джонс побував у Радянському Союзі, де збирав інформацію про злочини сталінського режиму, про Голодомор. Однак авторитетні західні видання в той час не публікували його матеріали.

Статті журналіста надихнули письменника Джорджа Орвелла на написання роману "Колгосп тварин".

Прем'єра фільму "Ціна правди" відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2019 року. В український прокат фільм вийде 28 листопада.

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