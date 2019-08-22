Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", запросили на інший телеканал

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Одним із перших для роботи в новому медіаресурсі він запросив колишнього ведучого програми Post Scriptum на каналі "Руставі-2" Георгія Габунію, який відомий тим, що незадовго до зміни власника каналу в прямому ефірі облаяв нецензурними словами президента Росії Володимира Путіна.

Георгія Габунію, як і керівника інформаційних програм "Руставі-2" Нодара Меладзе у вівторок звільнено з телеканалу, після чого телекомпанію на знак протесту залишили майже всі журналісти інформаційно-політичних і громадських програм.

Зараз, вперше за 25 років, в ефірі "Руставі-2" не виходять новинні програми, зокрема головна інформаційна програма "Кур'єр".

Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

18 липня після зміни власника у відставку було відправлено директора "Руставі-2" Ніколоз Гварамію. Його місце зайняв Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.

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