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22.08.19 20:06

Ворог порушив перемир'я 8 разів від початку доби 22 серпня. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог порушив перемир'я 8 разів від початку доби 22 серпня. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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