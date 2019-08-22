"Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook.

Зеленський закликав українців пишатися своєю країною не тільки онлайн.

У мене є пропозиція до кожного українця із кожного куточка нашої неньки та до всіх українців світу - зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо в жовто-сині кольори нашу планету, давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стала жовто-синьою", - сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що зараз є території в Українській державі, де українці змушені ховати український прапор.

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