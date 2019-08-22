Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Росія й Україна близькі до завершення процесу обміну утримуваних громадян на території обох країн. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну 33 на 33 людини не враховуючи головного редактора українського "РИА Новости" Кирила Вишинського, розповіло виданню джерело, знайоме з ходом переговорів. Обговорення сценарію обміну за цією формулою РБК підтвердили двоє інших співрозмовників, знайомих з деталями переговорного процесу з обох сторін.

Планується, що звільнення Вишинського відбуватиметься за особливою схемою, зазначив один зі співрозмовників, не уточнюючи, чи буде включено російського пропагандиста в цей раунд обміну. Ще один співрозмовник, знайомий з ходом переговорів, зазначив, що Москва не наполягає на обов'язковому обміні Вишинського - для Росії є принциповим факт його звільнення. Чи буде звільнений цього разу український режисер Олег Сенцов, співрозмовники РБК не змогли сказати.

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Україна справді очікує отримати 33 особи, розповіло ще одне джерело, близьке до переговорів.

Омбудсмен України Людмила Денісова вже перебуває в Росії, розповіли виданню два джерела, знайомі з ходом переговорів про обмін з російської сторони. Її російська колега Тетяна Москалькова до понеділка у відпустці, поки жодних зустрічей з її участю не планується, сказав її прессекретар Олексій Зловедов. На запитання, чи відомо йому про підготовку візиту Денісової в Москву, він відповів негативно.

У четвер прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії та України щодо обміну утримуваними особами є. "Поки до цього додати нічого", - сказав він. Він також зазначив на брифінгу, що глави Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорювали проблему обміну утримуваних осіб у Росії і в Україні, але без конкретних прізвищ. Франція активно лобіювала тему обміну полоненими, говорило раніше джерело, знайоме з процесом переговорів.

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Напередодні "Коммерсант" із посиланням на джерело, близьке до переговорів, і на співрозмовника в оточенні Зеленського повідомив, що Росія й Україна можуть обміняти громадян до кінця серпня.

З української сторони переговорним процесом займається команда офісу президента України і курирує особисто Володимир Зеленський, сказав співрозмовник, близький до офісу українського президента. Для Зеленського тема визволення моряків дуже важлива, її він особливо виділяв як у передвиборчій кампанії, так і вже після інавгурації, нагадує він. Зеленський кілька разів зустрічався з батьками полонених та обіцяв їм звільнити їх, крім того, український бізнесмен Віктор Пінчук на прохання президента пообіцяв надати їхнім сім'ям квартири в Одесі, зазначило джерело.

В оточенні Зеленського розраховували на зрушення в питанні обміну ще в середині липня, перед достроковими виборами Ради 21 липня, продовжує співрозмовник РБК, який визнавав, що обмін позитивно позначився б на результатах президентської партії "Слуга народу".