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22.08.19 21:19

СБУ проведе антитерористичні навчання на Херсонщині 27-29 серпня

На Херсонщині в Голопристанському районі з 27 по 29 серпня проведуть планові антитерористичні навчання.

СБУ проведе антитерористичні навчання на Херсонщині 27-29 серпня

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі УСБУ в Херсонській області.

"27-29 серпня під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Херсонській області на території регіону відбудуться планові антитерористичні навчання. У зв'язку з цим у Голопристанському районі буде змінено рівень терористичної загрози з "жовтого" на "червоний", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що на період проведення навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове введення особливого режиму, обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

"Служба безпеки України просить жителів і гостей регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

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