Епіфаній на День Незалежності проведе молебень за Україну в Михайлівському соборі Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

"Урочистості розпочнуться о 12 годині дня відкриттям на території монастиря відреставрованої скульптури "Жертвам за віру". Після цього в Михайлівському соборі Блаженніший владика очолить Молебень за Україну", - йдеться в повідомленні.

Завершиться низка заходів, які відбудуться цього дня в Золотоверхому монастирі, заупокійною літією по душах загиблих за незалежність України, яка буде здійснена біля Стіни Пам'яті перед монастирем, зазначають у прес-службі.

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Також повідомляється, що традиційно в цей день з благословення митрополита молебні за Україну будуть здійснені в парафіях і монастирях Православної Церкви України.