Вперше за 15 років 50,5% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, інформує Цензор.НЕТ.

У серпні 2019 вперше за роки вимірів (з 2004 року) 50,5% громадян вирішила, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку (протилежної думки дотримуються 23% і ще 26% не визначилися).

Позитивна оцінка розвитку подій в Україні переважає в усіх регіонах і вікових групах, а найоптимістичніші оцінки в Західному регіоні (63%) і в групі молоді віком до 30 років (71%). Для порівняння: в грудні 2018 лише 18% визначали розвиток подій як правильний, а 70% - як неправильний.

Відносно позитивні оцінки були зазвичай після президентських виборів: у червні 2005 року (43% громадян оцінювали розвиток подій як правильний і 31% - як неправильний) і в квітні 2010 року (відповідно, 35% і 34%).

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Після виборів суттєво зросла віра громадян у те, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі впродовж найближчих декількох років: за попередні роки, з 2015-го по 2018-й, таких "оптимістів" було 17-22%, а в серпні 2019 - вже 48%, і тільки 8% не вірять, що Україна на це здатна. Віра в перспективи України подолати труднощі переважає у всіх регіонах і серед громадян різного віку, особливо - серед молоді віком до 30 років (62%).