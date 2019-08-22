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22.08.19 22:43

Влада Москви заборонила опозиції проводити акцію протесту 31 серпня

Влада Москви відмовилася погоджувати подану на 31 серпня заявку опозиції на акцію протесту.

Влада Москви заборонила опозиції проводити акцію протесту 31 серпня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 22 серпня повідомила в Facebook юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

"Заявникам, які подали заявки на 31 серпня, відмовили щодо маршрутів. Лібертаріанці подавали на ходу, маршрут якої вже давали. А їм відмовили і навіть альтернатив не запропонували, що прямо суперечить закону", - написала вона.

Вона опублікувала фотографії документів, отриманих з мерії Москви. У відповідь на запропоновані три варіанти акції (ходи на 10 тис. і 40 тис. осіб, мітинг на 100 тис. учасників) у московському департаменті регіональної безпеки і протидії корупції заявили про створення перешкод руху пішоходів і транспортних засобів.

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