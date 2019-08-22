Росія може повернутися в G8 звільнивши Крим і припинивши війну на Донбасі, - Фріланд

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд

"Думаю, всі ми будемо раді вітати Росію, яка виявить бажання знову стати порядним членом нашої групи держав-однодумців, відданих верховенству права і демократії. Зробити це Росія може звільнивши Крим і припинивши війну на Донбасі. Все дуже просто", - сказала вона.

Міністр зазначила, що вона особисто і Канада загалом "мають дуже чітку позицію з цього приводу".

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"Ми не можемо примиритися з порушенням Росією міжнародного права шляхом вторгнення й анексії Криму та підтримки війни в Донбасі. Саме тому Росія була виключена з G8", - сказала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

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Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".