Щороку від туберкульозу в Україні помирає 4 тис. осіб, - Розенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", про це на засіданні з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції повідомив віце-прем'єр Павло Розенко.

"Гострою для України залишається проблема туберкульозу, від якого щороку вмирає 4 тис. осіб. За даними ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я. - Ред.), близько 25% випадків туберкульозу в Україні недовиявлені, тобто кожен п'ятий випадок", - сказано в повідомленні.

За розрахунками в 2018 році на туберкульоз захворіли близько 36 тисяч осіб. Офіційно в 2018 році було зареєстровано 26,5 тисячі нових випадків і рецидивів туберкульозу, з них 23% у ВІЛ-позитивних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодня від туберкульозу в Україні помирає 10 людей, - МОЗ

"Але незважаючи на всі проблеми, які виникають на шляху зменшення тягаря туберкульозу, нам вдалося досягти певних успіхів. Перш за все за останні 10 років на 40% знизилася захворюваність на туберкульоз. Смертність від туберкульозу знизилася втричі", - заявив віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше Центр громадського здоров'я МОЗ України розробив спеціальний онлайн тест для перевірки на туберкульоз. Скринінгова анкета складається з 13 питань, на які можна відповісти лише за 5 хвилин. За результатами анкетування можна дізнатися, чи є ризик того, що людина хвора на туберкульоз та чи рекомендовано додаткове обстеження.

Читайте також: Близько 23% випадків захворювання на туберкульоз в Україні не виявляються, - Супрун