Тяжкохворого кримського політв'язня двічі за добу вивозили до лікарні, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі кореспонденту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладен.

Лікарі констатували у Бекірова проблеми з хребтом.

"Сьогодні я відвідав Едема Бекірова в медсанчастині СІЗО. Він розповів, що його знову вивозили до лікарні Семашка для обстеження. Його оглянув невролог, ендокринолог та хірург-ортопед. Зробили МРТ хребта і грудної клітки. Письмових результатів обстеження поки немає. Але реакція лікаря після побачених результатів була вкрай емоційною. За його словами, в Бекірова великі проблеми з хребтом і йому потрібне оперативне хірургічне втручання", - розповів Ладен.

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Адвокат припустив, що пильна увага до Бекірова з боку лікарів пов'язана зі "спільними зусиллями захисту, ЗМІ та міжнародної спільноти" до цієї справи.

"Я не фахівець, але те медичне обстеження, яке останні два дні проходить мій підзахисний, дуже схоже на адекватне, а не на ті формальні огляди і відписки лікарів, які ми спостерігали останні вісім місяців. 27 серпня його планують вивезти в неврологічну лікарню. Я сподіваюся там його не тільки обстежать, а й проведуть курс лікування", - додав він.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.