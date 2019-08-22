США продовжить протистояти російській агресії в Європі, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час спільної прес-конференції з главою МЗС Канади Фріланд заявив державний секретар США Майк Помпео.

"Хоча ми вже довгий час пліч-о-пліч стоїмо на спільних засадах, ми все одно можемо робити більше і, знаю, будемо робити. У Східній Європі ми маємо і надалі разом із нашим союзниками по НАТО протистояти російській агресії", - сказав Помпео.

Водночас він закликав Канаду збільшити витрати на оборону.

"Ми також обговорили важливість виконання Канадою своїх зобов'язань за видатками 2% ВВП на оборону. Це може стати переконливим прикладом для всіх наших європейських партнерів і нашої колективної оборони", - зазначив держсекретар.

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