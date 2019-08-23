Луганська "Зоря" в першому матчі кваліфікації Ліги Європи поступилася на виїзді іспанському клубу "Еспаньйол"

Еспаньйол: 13. Лопес Ді., 6. Мармоль, 12. Віла Д. (до 46'), 24. Калера Ф., 8. Ітурраспе (до 20'), 10. Дардер, 16. Лопеc Х., 23. Гранеро, 24. Ву Л., 9. Феррейра Ф., 11. Пуадо (до 71')

Заміни: 21. Рока (з 20 '), 4. Санчес В. (з 46'), 22. Варгас М. (з 71')

Запасні: 1. Прієто А., 20. Бернардо, 14. Мелендо, 31. Кампузано

Попередження: Феррейра Ф. 21'

Зоря: 30. Шевченко Н., 17. Ледньов, 18. Тимчик, 20. Абу Ханна (до 81'), 7. Кочергін В., 14. Михайличенко Б., 21. Іванисеня (до 91'), 28. Громов , 98. Чеберко, 19. Луньов (до 63'), 22. Кабан

Заміни: 80. Юрченко Вл. (з 63'), 25. Білий (з 81'), 99. Арвеладзе Л. (з 91')

Запасні: 1. Махарадзе, 6. Каменюка, 10. Хомченовський, 11. Будковський

Голи: Феррейра Ф. 57', Лопеc Х. 79' Варгас М. 81'- Кочергін В. 38'