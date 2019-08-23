Журналіст і ведучий Євген Кисельов іде з "Прямого". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ і посиланням на "Прямий", про це він заявив в ефірі програми "Підсумки".

"Все колись закінчується, і ось закінчується моя робота на Прямому каналі як ведучого "Підсумків". Сьогодні це останній випуск. Я йду, щоб зайнятися іншими проектами, зокрема почати писати велику книгу, роботу над якою я давно вже задумав, але ця робота, скажімо так, важко поєднується зі щоденною роботою на інформаційному каналі", - сказав він.

За більш ніж два роки Євген провів сотні прямих ефірів своєї програми "Підсумки", яка спочатку виходила тільки по буднях, а згодом стала виходити і в неділю у форматі великого ток-шоу.

Також він створив проект "Кисельов. Авторське": розмови тет-а-тет з відомими особистостями не тільки України, а й світу.

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