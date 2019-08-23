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23.08.19 07:34

Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

22 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 4 обстріли:

"За минулу добу в результаті ворожих обстрілів двоє наших військовослужбовців дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку цієї доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС 01

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