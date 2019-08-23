Дискримінація, переслідування і тортури: Україна в ООН розповіла про утиски на релігійному ґрунті в Криму і на Донбасі

Про це заявив у четвер тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко під час засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо захисту релігійних меншин в умовах збройних конфліктів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Російська агресії проти моєї країни та тимчасова окупація частин української території, що тривають, супроводжуються систематичною дискримінацією, переслідуваннями та катуванням, які грубо порушують права українських громадян на релігійному ґрунті", - заявив Вітренко, звертаючись до присутніх.

За словами українського дипломата, окупаційна влада розгорнула "широку кампанію утисків проти українців на ґрунті їхніх релігійних переконань".

Вітренко процитував висновки моніторингової місії ООН з прав людини щодо України, у яких, зокрема, йдеться, що "всі віросповідання, крім Православної церкви Московського патріархату, схоже, піддаються тиску озброєних груп, переслідуванню, затриманням кліриків та прихожан, а також захопленням церковної власності".

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"Російська окупаційна влада на Донбасі навіть винайшла так звану "легалізацію" - за зразком російської - коли всім релігійним організаціям, крім Православної церкви Московського патріархату, наказується пройти перереєстрацію", - пояснив він.

Вітренко додав, що через такі незаконні вимоги понад 1000 релігійних груп, визнаних за українським законодавством, не можуть продовжувати діяльність на тимчасово окупованому Донбасі.

"У Криму звіт моніторингової місії ООН з прав людини за 2017 рік зазначає, що перед окупацію півострова у 2014 році, на його території існували 2083 релігійні організації; станом на вересень 2017 пережили кампанію утисків лише 722", - зазначив він.

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Український дипломат зауважив, що за останні роки ситуація лише погіршилася. Масштабні рейди окупаційної влади проти мусульман-кримських татар призвели до десятків арештів та затримань невинних людей за сфальшованими звинуваченнями.

Крім того, додав він, постійних утисків зазнає Православна церква України. У березні цього року окупаційна влада РФ затримала Архієпископа Сімфоропольського і Кримського Климента - лідера української православної громади Криму - за вигаданими звинуваченнями. У квітні цього року, росіяни ініціювали експропріацію останньої української церкви у Криму, а менш як місяць тому, навіть сплюндрували її приміщення.

"Ми вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити всі акти релігійної дискримінації проти осіб, груп осіб чи інституцій на окупованих територіях, відновити їхні права, включно з правами на власність, притягнути винних у порушеннях до відповідальності", - заявив дипломат.

За словами Вітренко, вчинивши так, Росія зробить свій внесок у поліпшення безпеки людей, які входять до релігійних меншин, у зонах збройних конфліктів у світі.

Він також нагадав, що Україна і надалі буде гарантувати фундаментальну свободу совісті та віросповідання для всіх своїх громадян, що є наріжним каменем її державної політики.

Нагадаємо: засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа проводяться за ініціативою делегацій держав-членів РБ ООН з метою надання членам Ради можливості інформації з того чи іншого питання від широкого кола учасників, які зазвичай позбавлені можливості бути заслуханими у ході формальних засідань Ради Безпеки.

Такі засідання можуть проводитися в закритому (за участю лише членів РБ ООН) та відкритому (для усіх держав-членів ООН) форматах і дозволяють їх учасникам вести прямий діалог з представниками урядів, міжнародних організацій та з недержавними акторами з широкого кола питань порядку денного Ради.