Україна святкує День Державного Прапора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це свято було засновано Указом другого Президента України Леоніда Кучми "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року № 987/2004. Як сказано в документі, офіційне свято встановлено з метою виховання поваги громадян до державних символів України.
У 2009 році третій Президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього Указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.
В останні роки до цього дня традиційно приурочено проведення комплексу урочистих і роз'яснювально-просвітницьких заходів, присвячених історії Державного прапора та інших державних символів України, тематичних конференцій, круглих столів.
Сьогодні під Державним Прапором українці відстоюють рідну землю на сході країни. Ризикуючи життям, вони встановлюють його на найвищих точках, звідки синьо-жовте полотнище видно за кілька кілометрів.
"Наш прапор для терористів кісткою в горлі стоїть, - наводить слова українських воїнів АрміяInform. - Траплялося, що вони випускали понад сотню мін і артилерійських снарядів, намагаючись його знищити".
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, глава Міноборони Степан Полторак і командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Володимир Кравченко привітали українців з Днем Державного Прапора.
"Що я відчуваю, коли бачу синьо-жовтий прапор? Гордість за країну й українців. Впевненість у нашій незламності. Радію перемогам і сумую через втрати. Два кольори - безліч щирих емоцій.
З Днем Державного Прапора України! "- написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook.
Зі свого боку, командувач ОС Кравченко у своєму привітанні наголосив, що впродовж багатьох століть українці боролися за свободу і незалежність, і сьогодні, даючи відсіч російським окупантам, продовжують це робити під синьо-жовтими прапорами.
"Шановні побратими! Вітаю з великим святом - Днем Державного Прапора України!
Впродовж багатьох століть українці боролися за Свободу і Незалежність. Цей шлях рясно скроплений кров'ю наших предків і героїв сучасності. Прагнення багатьох поколінь українців увінчалися встановленням державності, національним відродженням, духовної свободи, економічним зростанням і культурним підйомом. Упродовж століть славної боротьби ми йшли під синьо-жовтим прапором. І сьогодні, даючи відсіч російським окупантам ми робимо це під синьо-жовтими прапорами. Їх - пошарпаних вітрами, пробитих ворожими кулями - завжди зберігаємо, як святиню", - цитує командувача пресцентр ОС у Facebook.